ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», — заявил он, отметив, что речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана». Боррель заявил, что ЕС намерен «поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками».