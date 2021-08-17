ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане
Евросоюз признает победу движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) в войне в Афганистане, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями страны, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», — заявил он, отметив, что речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана». Боррель заявил, что ЕС намерен «поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками».
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.