Шойгу оценил угрозы для России из-за ситуации в Афганистане
Среди главных угроз для России на фоне ситуации в Афганистане — большое количество оставшегося в стране оружия, наркотрафик и обстановка с беженцами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.
«Главная угроза в том, что талибам (представители запрещенного в РФ террористического движения. — Ред.) осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни <…> А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал Шойгу во время выступления на съезде партии «Единая Россия».
Как отметил министр, еще одной угрозой для РФ является наркотрафик.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.