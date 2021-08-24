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Шойгу оценил угрозы для России из-за ситуации в Афганистане

Ведомости

Среди главных угроз для России на фоне ситуации в Афганистане — большое количество оставшегося в стране оружия, наркотрафик и обстановка с беженцами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого передает ТАСС.

«Главная угроза в том, что талибам (представители запрещенного в РФ террористического движения. — Ред.) осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни <…> А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал Шойгу во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

Как отметил министр, еще одной угрозой для РФ является наркотрафик.

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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