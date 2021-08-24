Шойгу оценил угрозы для России из-за ситуации в Афганистане

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана.