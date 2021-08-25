Минобороны эвакуирует более 500 человек из Афганистана
Минобороны по поручению президента организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины, сообщили журналистам в ведомстве.
«25 августа <...> организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — рассказали в Минобороны (цитата по ТАСС). К эвакуации привлечены четыре военно-транспортных самолета. Они находятся на аэродроме в Ульяновске.
На каждом из самолетов есть «врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами». В самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Когда будут осуществляться вылеты в Афганистан, в сообщении министерства не указано.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа, согласно договоренностям с талибами.