Минобороны эвакуирует более 500 человек из Афганистана

На каждом из самолетов есть «врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами». В самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Когда будут осуществляться вылеты в Афганистан, в сообщении министерства не указано.