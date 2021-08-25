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Минобороны эвакуирует более 500 человек из Афганистана

Ведомости

Минобороны по поручению президента организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины, сообщили журналистам в ведомстве.

«25 августа <...> организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — рассказали в Минобороны (цитата по ТАСС). К эвакуации привлечены четыре военно-транспортных самолета. Они находятся на аэродроме в Ульяновске.

На каждом из самолетов есть «врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами». В самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Когда будут осуществляться вылеты в Афганистан, в сообщении министерства не указано.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда «Талибан» захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа, согласно договоренностям с талибами.

Ранее по теме: «Талибан» анонсировал запрет эвакуации из аэропорта Кабула после 31 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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