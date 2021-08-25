В Кремле оценили террористическую угрозу в Афганистане
В Кремле оценивают террористическую угрозу в Афганистане как весьма высокую на фоне нахождения в этой стране боевиков запрещенной в России террористической группы ИГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Что касается терактов, можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана помимо талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) находятся еще и игиловцы (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Они не являются коренным жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма и весьма высока», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля охарактеризовал ситуацию в Афганистане как напряженную, в Москве ее отслеживают. Безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом, отметил он.
«Мы, еще раз повторяю, очень внимательно наблюдаем за происходящим. Вы знаете, что у нас есть определенные свои процессы на сей счёт, вы, наверное, видели сообщения Министерства обороны. Мы видели информацию о том, что сами талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите "семёрки". Ситуация развивается. Время поджимает. Ситуация остается крайне напряженной, мы по-прежнему самым тщательным образом ее отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность», — сказал Песков.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.