В Кремле оценили террористическую угрозу в Афганистане

«Мы, еще раз повторяю, очень внимательно наблюдаем за происходящим. Вы знаете, что у нас есть определенные свои процессы на сей счёт, вы, наверное, видели сообщения Министерства обороны. Мы видели информацию о том, что сами талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите "семёрки". Ситуация развивается. Время поджимает. Ситуация остается крайне напряженной, мы по-прежнему самым тщательным образом ее отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность», — сказал Песков.