Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и оценили состояние отношений Москвы и Пекина.
«Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, на фоне приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны, стороны отметили востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.
«В контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнёрство поступательно и динамично развивается. Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня», — добавили в Кремле.
15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.