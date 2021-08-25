К выступлению Путина перед единороссами положительно отнеслось 79% опрошенных ВЦИОМ

Предложения президента последних дней, в том числе прозвучавшие на съезде «Единой России», поддержала большая часть всех опрошенных ВЦИОМ. Единовременную выплату 10 000 руб. всем пенсионерам «скорее положительно» оценили 90% опрошенных, создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями – 89%, а введение моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 г. – 51%.