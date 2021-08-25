К выступлению Путина перед единороссами положительно отнеслось 79% опрошенных ВЦИОМ
У 79% респондентов ВЦИОМ, допускающих возможность проголосовать за «Единую Россию», остались позитивные впечатления от выступления президента Владимира Путина перед единороссами на съезде партии. 34% отнеслись к этому выступлению полностью положительно, 45% скорее положительно, следует из опубликованных на сайте ВЦИОМ данных.
49% этих респондентов заявили, что все выступление президента было им интересно, еще 30% сообщили, что интересна была большая часть выступления Путина.
Предложения президента последних дней, в том числе прозвучавшие на съезде «Единой России», поддержала большая часть всех опрошенных ВЦИОМ. Единовременную выплату 10 000 руб. всем пенсионерам «скорее положительно» оценили 90% опрошенных, создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями – 89%, а введение моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 г. – 51%.