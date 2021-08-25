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К выступлению Путина перед единороссами положительно отнеслось 79% опрошенных ВЦИОМ

Ведомости

У 79% респондентов ВЦИОМ, допускающих возможность проголосовать за «Единую Россию», остались позитивные впечатления от выступления президента Владимира Путина перед единороссами на съезде партии. 34% отнеслись к этому выступлению полностью положительно, 45% скорее положительно, следует из опубликованных на сайте ВЦИОМ данных.

Ранее по теме: На съезде «Единой России» Владимир Путин дополнил программу партии

49% этих респондентов заявили, что все выступление президента было им интересно, еще 30% сообщили, что интересна была большая часть выступления Путина.

Предложения президента последних дней, в том числе прозвучавшие на съезде «Единой России», поддержала большая часть всех опрошенных ВЦИОМ. Единовременную выплату 10 000 руб. всем пенсионерам «скорее положительно» оценили 90% опрошенных, создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями – 89%, а введение моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 г. – 51%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных