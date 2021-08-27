Россия заключила оружейные контракты со странами Ближнего Востока
«Рособоронэкспорт» заключил крупные оружейные контракты со странами Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил гендиректор компании Анатолий Исайкин.
«Наиболее объемные контракты подписаны со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Они включают в себя поставки фактически всех видов вооружения и военной техники», — цитирует ТАСС Исайкина. Он назвал знаковыми заключенные котракты с Бахрейном и Намибией, уточнив, что Бахрейн получит противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», а Намибия — стрелковое оружие, комплексы «Корнет-Э», боеприпасы и тренажеры.
По словам Исайкина, Бахрейн стал первым заказчиком комплексов «Корнет-ЭМ», а с Намибией заключен первый за 15 лет оружейный контракт. Документ предусматривает поставки в страну стрелкового оружия, вооружения для специальных подразделений, минометов, противотанковых комплексов «Корнет-Э», автомобильной техники, боеприпасов и тренажеров.
Ранее на форуме «Армия-2021» Россия заключила контракты о поставках вооружений и военной техники с Арменией, Белоруссией, Казахстаном (входят вместе с Россией в Организацию договора о коллективной безопасности, ОДКБ), Узбекистаном (входит в СНГ), Китаем, Индией и Мьянмой. Общая их сумма — 2 млрд евро.