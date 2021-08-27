Россия заключила оружейные контракты со странами Ближнего Востока

«Наиболее объемные контракты подписаны со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Они включают в себя поставки фактически всех видов вооружения и военной техники», — цитирует ТАСС Исайкина. Он назвал знаковыми заключенные котракты с Бахрейном и Намибией, уточнив, что Бахрейн получит противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», а Намибия — стрелковое оружие, комплексы «Корнет-Э», боеприпасы и тренажеры.