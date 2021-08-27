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Россия заключила оружейные контракты со странами Ближнего Востока

Ведомости

«Рособоронэкспорт» заключил крупные оружейные контракты со странами Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил гендиректор компании Анатолий Исайкин.

«Наиболее объемные контракты подписаны со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Они включают в себя поставки фактически всех видов вооружения и военной техники», — цитирует ТАСС Исайкина. Он назвал знаковыми заключенные котракты с Бахрейном и Намибией, уточнив, что Бахрейн получит противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», а Намибия — стрелковое оружие, комплексы «Корнет-Э», боеприпасы и тренажеры.

По словам Исайкина, Бахрейн стал первым заказчиком комплексов «Корнет-ЭМ», а с Намибией заключен первый за 15 лет оружейный контракт. Документ предусматривает поставки в страну стрелкового оружия, вооружения для специальных подразделений, минометов, противотанковых комплексов «Корнет-Э», автомобильной техники, боеприпасов и тренажеров.

Ранее на форуме «Армия-2021» Россия заключила контракты о поставках вооружений и военной техники с Арменией, Белоруссией, Казахстаном (входят вместе с Россией в Организацию договора о коллективной безопасности, ОДКБ), Узбекистаном (входит в СНГ), Китаем, Индией и Мьянмой. Общая их сумма — 2 млрд евро.

Ранее по теме: На форуме «Армия-2021» подписаны контракты об экспорте оружия на 2 млрд евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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