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Захарова оценила перспективы признания новой власти в Афганистане

Ведомости

Вопрос признания новых властей Афганистана станет актуальным после формирования инклюзивного правительства в этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства. Поэтому вопрос официального признания новых властей станет актуальным после завершения данного процесса», — сказала Захарова на брифинге.

«Стихийная» операция по выводу сил западных стран из Афганистана может привести к негативным последствиям для благополучия всей страны, отметила представитель российского МИД.

«Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о формах нахождения (в Афганистане. — Ред.) и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом, именно эти страны несут основную ответственность за данный шаг, как и за все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам», — подчеркнула Захарова.

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» фактически пришла к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. В США оценили стоимость оружия, которое досталось талибам от американской армии, в не менее $85 млрд.

Ранее по теме: Талибы назначили главу правительства Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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