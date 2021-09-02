Захарова оценила перспективы признания новой власти в Афганистане
Вопрос признания новых властей Афганистана станет актуальным после формирования инклюзивного правительства в этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства. Поэтому вопрос официального признания новых властей станет актуальным после завершения данного процесса», — сказала Захарова на брифинге.
«Стихийная» операция по выводу сил западных стран из Афганистана может привести к негативным последствиям для благополучия всей страны, отметила представитель российского МИД.
«Мы убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение непосредственно о формах нахождения (в Афганистане. — Ред.) и делали это абсолютно в отрыве от мандата Совета Безопасности ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом ООН и международным сообществом, именно эти страны несут основную ответственность за данный шаг, как и за все, что оставлено в наследство Афганистану, талибам», — подчеркнула Захарова.
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» фактически пришла к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. В США оценили стоимость оружия, которое досталось талибам от американской армии, в не менее $85 млрд.