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Премьер-министр Японии уйдет в отставку

Ведомости

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Фактически это означает его уход в отставку, сообщает телеканал NHK.

«Я не буду баллотироваться на выборах главы ЛДП из-за своего желания посвятить себя новым мерам по борьбе с коронавирусом», — сказал он.

Суга пояснил, что и борьба с пандемией, и предвыборная кампания отнимают большое количество энергии. Посвятить себя всему сразу он не может, поэтому вынужден выбрать что-то одно. Премьер-министр напомнил, что ранее уже пообещал народу посвятить себя предотвращению распространения коронавируса. 

«Я обязан защищать жизнь и средства к существованию народа Японии, поэтому я посвящу себя этому», — резюмировал он. 

Японский парламент утвердил назначение Суги на пост премьер-министра 16 сентября прошлого года. Политик сменил Синдзо Абэ, который непрерывно занимал эту должность с 2012 г., а в 2020 г. объявил об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. 

Ранее по теме: Парламент Японии утвердил нового премьер-министра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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