Премьер-министр Японии уйдет в отставку

Японский парламент утвердил назначение Суги на пост премьер-министра 16 сентября прошлого года. Политик сменил Синдзо Абэ, который непрерывно занимал эту должность с 2012 г., а в 2020 г. объявил об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.