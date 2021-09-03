Премьер-министр Японии уйдет в отставку
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Фактически это означает его уход в отставку, сообщает телеканал NHK.
«Я не буду баллотироваться на выборах главы ЛДП из-за своего желания посвятить себя новым мерам по борьбе с коронавирусом», — сказал он.
Суга пояснил, что и борьба с пандемией, и предвыборная кампания отнимают большое количество энергии. Посвятить себя всему сразу он не может, поэтому вынужден выбрать что-то одно. Премьер-министр напомнил, что ранее уже пообещал народу посвятить себя предотвращению распространения коронавируса.
«Я обязан защищать жизнь и средства к существованию народа Японии, поэтому я посвящу себя этому», — резюмировал он.
Японский парламент утвердил назначение Суги на пост премьер-министра 16 сентября прошлого года. Политик сменил Синдзо Абэ, который непрерывно занимал эту должность с 2012 г., а в 2020 г. объявил об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.