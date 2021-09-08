Песков ответил на данные СМИ о роли США в задержании 33 россиян в Белоруссии

Задержание 33 граждан России под Минском произошло 29 июля прошлого года. Тогда в КГБ Белоруссии заявили, что россияне якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные – члены ЧВК «Вагнера». 14 августа Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина вернулись на родину, еще один человек с гражданством обеих стран остался в Белоруссии.