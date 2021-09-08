Песков ответил на данные СМИ о роли США в задержании 33 россиян в Белоруссии
Данные источников телеканала CNN о том, что США финансировали операцию разведки Украины в Белоруссии по задержанию 33 россиян в 2020 г., подтверждают заявления российской стороны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
«Вы, наверно, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Еще во время того, как все эти события развивались. Поэтому в данном случае это лишнее такое косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — отметил Песков.
Ранее CNN сообщил со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке, что Украина получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести операцию по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которые якобы участвовали в военных преступлениях на юго-востоке Украины.
На вопрос, действительно ли в подготовке операции участвовало ЦРУ, Песков сказал: «Здесь я уже не буду конкретику давать, но то, что эти следы есть, мы говорили еще тогда». Песков добавил, что ему неизвестно, предоставит ли Россия подобные доказательства.
Задержание 33 граждан России под Минском произошло 29 июля прошлого года. Тогда в КГБ Белоруссии заявили, что россияне якобы находились в стране для подготовки массовых беспорядков. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные – члены ЧВК «Вагнера». 14 августа Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина вернулись на родину, еще один человек с гражданством обеих стран остался в Белоруссии.
В декабре 2021 г. экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «Пятого канала» назвал себя организатором задержания россиян. Он утверждал, что целью спецоперации был захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 г., однако она была сорвана из-за «измены».