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В ФСБ заявили о причастности США к попытке похищения россиян в Белоруссии

Ведомости

ФСБ России подтвердила информацию CNN о причастности ЦРУ к попытке похищения 33 граждан России в Белоруссии летом 2020 г., передает ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке сообщил, что разведка Украины получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести в Белоруссии спецоперацию по задержанию 33 человек. Тогда Минск назвал их бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР (Главным управлением разведки) минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — заявил представитель ФСБ журналистам. По его словам, ФСБ расценивает действия Киева как государственный терроризм.

«Эпизод с так называемыми вагнеровцами — это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», — добавил представитель ведомства.

В декабре 2020 г. экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «Пятого канала» назвал себя организатором задержания 33 россиян. Он утверждал, что целью спецоперации был захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 г., однако она была сорвана из-за «измены».

33 россиян задержали под Минском 29 июля. Тогда КГБ Белоруссии заявил, что они якобы готовили массовые беспорядки в стране в канун президентских выборов. Кроме того, в Минске утверждали, что россияне — члены ЧВК «Вагнера». В Москве же их назвали сотрудниками ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

Позже выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В этой связи Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию. Еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

Ранее по теме: CNN узнал о роли США в задержании 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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