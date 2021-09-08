В ФСБ заявили о причастности США к попытке похищения россиян в Белоруссии

Позже выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В этой связи Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию. Еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.