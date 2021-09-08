Силуанов допустил выделение очередного транша финансовой помощи Белоруссии

Сейчас в отношении Белоруссии в связи с политической ситуацией в стране действуют секторальные санкции Евросоюза, которые включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. Кроме того, масштабные санкции против крупных белорусских компаний, включая «БелАЗ», «МАЗ», Новую нефтяную компанию, экспортную компанию «Сохра», складскую компанию Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация», вместе с Евросоюзом ввели США, Канада и Великобритания. Под ограничения попали и некоторые бизнесмены.