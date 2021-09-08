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Силуанов допустил выделение очередного транша финансовой помощи Белоруссии

Ведомости

Россия может снова предоставить Белоруссии финансовую помощь, так как страна находится в «непростом» положении. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме. 

«По Белоруссии. Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются», — сказал Силуанов, не уточнив точных параметров возможной помощи. Министр однако добавил, что сейчас усилия Москвы и Минска в первую очередь направлены на то, чтобы «стимулировать процесс интеграции — подписания так называемых наших стратегических планов по интеграции наших экономик».

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск попросил Москву выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития (ЕАБР) на борьбу с пандемией коронавируса взамен $900 млн, которые в марте 2020 г. отказался предоставить республике Международный валютный фонд (МВФ).

Накануне, 7 сентября, белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что Минск прорабатывает вопрос о привлечении кредитов Евразийского банка развития (ЕАБР) и экспортно-импортного банка Китая на реконструкцию дорог. 

Сейчас в отношении Белоруссии в связи с политической ситуацией в стране действуют секторальные санкции Евросоюза, которые включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. Кроме того, масштабные санкции против крупных белорусских компаний, включая «БелАЗ», «МАЗ», Новую нефтяную компанию, экспортную компанию «Сохра», складскую компанию Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация», вместе с Евросоюзом ввели США, Канада и Великобритания. Под ограничения попали и некоторые бизнесмены.

В прошлом году президент России Владимир Путин согласовал заем Белоруссии на $1 млрд. Первый транш на сумму $500 млн Минфин предоставил республике в конце 2020 г. Кроме того, аналогичную сумму страна получит из Евразийского фонда стабилизации и развития.

13 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении кредитной поддержки последней в связи с налоговым маневром в России. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019–2024 гг. в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд. В пересчете на год получается порядка $1,75 млрд, рассказал «Ведомостям» руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных