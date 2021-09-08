Китай предоставит Афганистану около $30 млн в качестве экстренной помощи
Власти Китая предоставят экстренную помощь Афганистану в размере около $30 млн (200 млн юаней), сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит ТАСС.
«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней», — сообщил он на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
По словам китайского министра, выделенные средства пойдут на закупку медикаментов и продовольствия. При этом Пекин готов помочь Кабулу и в других проектах, подчеркнул Ван И.
«Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния», — добавил глава МИД КНР.
6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
7 сентября движение назвало состав временного правительства Афганистана. Его лидером объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар.