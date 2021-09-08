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Китай предоставит Афганистану около $30 млн в качестве экстренной помощи

Ведомости

Власти Китая предоставят экстренную помощь Афганистану в размере около $30 млн (200 млн юаней), сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, слова которого приводит ТАСС.

«В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней», — сообщил он на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По словам китайского министра, выделенные средства пойдут на закупку медикаментов и продовольствия. При этом Пекин готов помочь Кабулу и в других проектах, подчеркнул Ван И.

«Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния», — добавил глава МИД КНР.

6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

7 сентября движение назвало состав временного правительства Афганистана. Его лидером объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара, а вице-премьером — глава политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар.

Ранее по теме: «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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