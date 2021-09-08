Китай предоставит Афганистану около $30 млн в качестве экстренной помощи

6 сентября в запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявили, что заняли последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана — Панджшер. Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.