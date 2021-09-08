На Украине ответили на данные о причастности к задержанию россиян в Белоруссии
В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали «дезинформацией» сообщение американского телеканала CNN о причастности ЦРУ и украинских властей к задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 г., сообщает издание «Украинская правда», цитируя советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке сообщил, что разведка Украины получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести в Белоруссии спецоперацию по задержанию 33 россиян, обвинив их в намерении организовать «переворот» в Минске.
«Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и, следовательно, не имеющие информационной и репутационной ценности источники», — сказал он.
ФСБ России 8 сентября подтвердила информацию CNN о причастности служб США и Украины к попытке похищения 33 граждан России в Белоруссии.
33 россиян задержали под Минском 29 июля 2020 г. Тогда КГБ Белоруссии заявил, что они якобы готовили массовые беспорядки в стране в канун президентских выборов. Кроме того, в Минске утверждали, что россияне — члены ЧВК «Вагнера». В Москве же их назвали сотрудниками ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.
Позже выяснилось, что некоторые из россиян могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В этой связи Украина потребовала их выдачи, а белорусские власти заявили о контактах с Киевом по этому вопросу. Однако 14 августа в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены в Россию. Еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.