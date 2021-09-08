Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Захарова обвинила США и ЕС в потворстве диверсиям Украины в Крыму

Ведомости

Власти США и Европейского союза (ЕС) знают о диверсиях, которые украинское руководство разрабатывает для реализации в Крыму, и потворствуют им, написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — заявила она.

В качестве примера подобных диверсий Захарова привела прорыв трубопровода, по которому газ поступает в одну из воинских частей, 23 августа в селе Перевальное рядом с Симферополем. По данным следствия,это стало результатом действий Асана и Азиза Ахтемовых, в роли посредника между ними и Киевом выступал активист Нариман Джелялов. Все они должны были получить от украинской разведки $2000, заявила Захарова.

Эти люди были арестованы, после чего пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс потребовал их немедленного освобождения. Со схожим заявлением выступил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. Последний, в частности, утверждал, что Россия «нарушает» права жителей Крыма.

Захарова, комментируя подобные высказывания, написала, что они «укладываются в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму». В качестве другого примера диверсий она привела также «телефонный терроризм», когда «проплаченные киевскими властями силы» пытаются помешать работе государственных учреждений на полуострове ложными сообщениями о минировании.

Ранее по теме: В Крыму определили «главного организатора» водной блокады

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных