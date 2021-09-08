Захарова обвинила США и ЕС в потворстве диверсиям Украины в Крыму
Власти США и Европейского союза (ЕС) знают о диверсиях, которые украинское руководство разрабатывает для реализации в Крыму, и потворствуют им, написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — заявила она.
В качестве примера подобных диверсий Захарова привела прорыв трубопровода, по которому газ поступает в одну из воинских частей, 23 августа в селе Перевальное рядом с Симферополем. По данным следствия,это стало результатом действий Асана и Азиза Ахтемовых, в роли посредника между ними и Киевом выступал активист Нариман Джелялов. Все они должны были получить от украинской разведки $2000, заявила Захарова.
Эти люди были арестованы, после чего пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс потребовал их немедленного освобождения. Со схожим заявлением выступил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. Последний, в частности, утверждал, что Россия «нарушает» права жителей Крыма.
Захарова, комментируя подобные высказывания, написала, что они «укладываются в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму». В качестве другого примера диверсий она привела также «телефонный терроризм», когда «проплаченные киевскими властями силы» пытаются помешать работе государственных учреждений на полуострове ложными сообщениями о минировании.