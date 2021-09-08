Захарова обвинила США и ЕС в потворстве диверсиям Украины в Крыму

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — заявила она.