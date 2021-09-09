В Нижегородской области начались российско-белорусские учения «Запад-2021»

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах. В учениях будут участвовать до 200 тыс. военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что они проводятся исключительно для тренировки и проверки слаженности вооруженных сил России и Белоруссии. Основная часть учений пройдет на белорусской территории.