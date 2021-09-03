Генсек НАТО призвал Россию раскрыть подробности учений «Запад-2021»

«Генеральный секретарь НАТО призвал Россию открыто рассказать о военных учениях «Запад-2021» и численности участвующих в них военнослужащих, поскольку в Польше, странах Балтии и Украине растет тревога по поводу намерений Москвы», – говорится в сообщении. Столтенберг призвал Россию вести себя «предсказуемо и прозрачно». Предыдущие такие учения были широкомасштабными, однако Москва якобы занижала численность их участников, несмотря на международные правила, отметил он.