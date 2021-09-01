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Лукашенко анонсировал возможную поставку Белоруссии комплексов С-400

Ведомости

Россия поставит Белоруссии десятки новых самолетов, вертолетов и средства ПВО, включая, возможно, и новейшие ЗРК С-400, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Точную номенклатуру и стоимость контрактов белорусский президент не назвал.

«Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях [росийско-белорусских "Запад-2021"], что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил Лукашенко.

Сейчас из иностранных государств С-400 поставляются Китаю и Турции. Возможны также поставки Индии, заинтересованность в покупке ЗРК выражали ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия и Ирак.

В июне белорусский президент по итогам переговоров с Путиным в Сочи анонсировал поставки из России современных вооружений, а также усиление кооперации ВПК двух стран (сейчас на минском МЗКТ производят тягачи для российской армии, в том числе шасси для элементов систем ПВО, а также стратегических и тактических ракетных комплексов)

В то же время в июне Лукашенко также заявил о необходимости производить ряд вооружений в самой Белоруссии. Лукашенко отметил, что Москва не против, если Минск по ее технологиям развернет производство стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

Ранее по теме: Лукашенко назвал новый срок утверждения программ интеграции с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных