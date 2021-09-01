Лукашенко анонсировал возможную поставку Белоруссии комплексов С-400
Россия поставит Белоруссии десятки новых самолетов, вертолетов и средства ПВО, включая, возможно, и новейшие ЗРК С-400, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Точную номенклатуру и стоимость контрактов белорусский президент не назвал.
«Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях [росийско-белорусских "Запад-2021"], что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил Лукашенко.
Сейчас из иностранных государств С-400 поставляются Китаю и Турции. Возможны также поставки Индии, заинтересованность в покупке ЗРК выражали ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия и Ирак.
В июне белорусский президент по итогам переговоров с Путиным в Сочи анонсировал поставки из России современных вооружений, а также усиление кооперации ВПК двух стран (сейчас на минском МЗКТ производят тягачи для российской армии, в том числе шасси для элементов систем ПВО, а также стратегических и тактических ракетных комплексов)
В то же время в июне Лукашенко также заявил о необходимости производить ряд вооружений в самой Белоруссии. Лукашенко отметил, что Москва не против, если Минск по ее технологиям развернет производство стрелкового оружия калибра 7,62 мм.