Лукашенко анонсировал возможную поставку Белоруссии комплексов С-400

«В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Точную номенклатуру и стоимость контрактов белорусский президент не назвал.