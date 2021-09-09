В ЕС заявили о несоответствии состава правительства «Талибана» обещаниям инклюзивности
Состав правительства Афганистана, объявленный запрещенной в России террористической организацией «Талибан» 7 сентября, не соответствует обещаниям талибов в части его инклюзивности, следует из заявления представителя внешнеполитической службы ЕС.
«ЕС выражает озабоченность в связи с назначением «Талибаном» 7 сентября временного правительства. Его состав не соответствует заявленным «Талибаном» обещаниям о необходимости инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», — говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что инклюзивное правительство является ключевым элементом стабильности и мира в Афганистане.
Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
7 сентября «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана. Его возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара. Вице-премьером стал руководитель политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Министром внутренних дел назначен сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой) Сараджуддин Хаккани.