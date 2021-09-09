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В ЕС заявили о несоответствии состава правительства «Талибана» обещаниям инклюзивности

Ведомости

Состав правительства Афганистана, объявленный запрещенной в России террористической организацией «Талибан» 7 сентября, не соответствует обещаниям талибов в части его инклюзивности, следует из заявления представителя внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС выражает озабоченность в связи с назначением «Талибаном» 7 сентября временного правительства. Его состав не соответствует заявленным «Талибаном» обещаниям о необходимости инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», — говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что инклюзивное правительство является ключевым элементом стабильности и мира в Афганистане.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.

7 сентября «Талибан» объявил о ключевых назначениях в новом правительстве Афганистана. Его возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из соратников основателя движения муллы Омара. Вице-премьером стал руководитель политического офиса талибов в Катаре Абдул Гани Барадар. Министром внутренних дел назначен сын основателя так называемой дружественной талибам «сети Хаккани» (запрещена и признана террористической группировкой) Сараджуддин Хаккани.

Ранее по теме: Путин заявил о кризисной ситуации в Афганистане после вывода войск США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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