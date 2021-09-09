Россия и Белоруссия создадут единое оборонное пространство

Но в 2015 г. Лукашенко опроверг ведение переговоров по этому поводу, допустив переброску войск в Белоруссию только в случае агрессии со стороны третьей стороны. В сентябре 2020 г. Кремль, комментируя визит главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву на совещание в рамках СНГ, подтвердил, что вопрос авиабазы с Минском не обсуждается. В марте 2021 г. Лукашенко допустил временное размещение российских военных самолетов в Белоруссии на фоне обострения отношений с соседними странами — Польшей и Литвой.