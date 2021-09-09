Россия и Белоруссия создадут единое оборонное пространство
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства двух стран в рамках Союзного государства. Об этом Путин заявил в рамках пресс-конференции по итогам встречи в Кремле.
«Сегодня нами также обсужден вопрос строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре», — сказал Путин, напомнив о российско-белорусских военных учениях «Запад 2021». Он заверил, что маневры не угрожают другим государствам.
«Другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», — пояснил российский президент. О создании каких-либо постоянных российских военных баз на территории Белоруссии Путин не сообщал. Еще в 2014 г. основать базу ВВС России в Белоруссии предложил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что это мог бы быть авиаполк, а в обмен Москва бы передала Минску четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300.
Но в 2015 г. Лукашенко опроверг ведение переговоров по этому поводу, допустив переброску войск в Белоруссию только в случае агрессии со стороны третьей стороны. В сентябре 2020 г. Кремль, комментируя визит главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина в Москву на совещание в рамках СНГ, подтвердил, что вопрос авиабазы с Минском не обсуждается. В марте 2021 г. Лукашенко допустил временное размещение российских военных самолетов в Белоруссии на фоне обострения отношений с соседними странами — Польшей и Литвой.
Ранее сегодня в Белоруссии стартовали общие с Россией учения «Запад-2021». Они продлятся до 16 сентября. В них примут участие около 200 000 человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Страны Прибалтики, Польша и Украина назвали российско-белорусские маневры «угрозой» своей национальной безопасности.