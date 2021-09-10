Зеленский заявил об отсутствии прямого ответа США о членстве Киева в НАТО
Украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
«Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО», — отметил глава государства. При этом он отметил, что отношения Киева и Вашингтона на данный момент находятся на «другом уровне» и Украина может «положиться на США».
«Мы готовы к НАТО. По уровню нашей армии, уровню наших специалистов», — отметил глава государства. По словам Зеленского, «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».
В апреле этого года Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. До этого, в конце марта, в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе. В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.