Зеленский заявил об отсутствии прямого ответа США о членстве Киева в НАТО

В апреле этого года Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. До этого, в конце марта, в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе. В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.