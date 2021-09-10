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Зеленский заявил об отсутствии прямого ответа США о членстве Киева в НАТО

Ведомости

Украинская сторона во время визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США о вступлении страны в военный альянс НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО», — отметил глава государства. При этом он отметил, что отношения Киева и Вашингтона на данный момент находятся на «другом уровне» и Украина может «положиться на США».

«Мы готовы к НАТО. По уровню нашей армии, уровню наших специалистов», — отметил глава государства. По словам Зеленского, «без Украины ЕС будет понемногу ослабляться».

В апреле этого года Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. До этого, в конце марта, в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе. В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных