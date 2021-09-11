«Нафтогаз» считает, что США могут заблокировать «Северный поток — 2»
США могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» даже после его запуска, если введут санкции, заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming.
«Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток — 2" не будет работать», – сказал он (цитата по ТАСС).
«Газпром» 10 сентября заявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Ранее Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток — 2» – не смог оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод.
В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.