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«Нафтогаз» считает, что США могут заблокировать «Северный поток — 2»

Ведомости

США могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» даже после его запуска, если введут санкции, заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming.

«Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток — 2" не будет работать», – сказал он (цитата по ТАСС).

«Газпром» 10 сентября заявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Ранее Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток — 2» – не смог оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод.

Ранее по теме: «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.

Ранее по теме: Nord Stream 2 могут наказать при запуске «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных