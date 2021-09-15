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Южная Корея и Япония сообщили о пуске ракет Северной Кореей

Ведомости

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Восточное море, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи.  

Агентство Kyodo сообщило со ссылкой на Минобороны Японии, что ракеты не попали на территорию страны. По данным береговой охраны, снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«РИА Новости» сообщили, что премьер-министр Японии Есихиде Суга поручил экстренно собрать совет нацбезопасности, собирать данные и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Япония выразила решительный протест и осудила пуск ракет Северной Кореей.

13 сентября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить почти любую точку Японии. Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 25 марта во время испытаний нового типа тактического управляемого снаряда. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий, отметило Kyodo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных