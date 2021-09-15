Южная Корея и Япония сообщили о пуске ракет Северной Кореей
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Восточное море, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи.
Агентство Kyodo сообщило со ссылкой на Минобороны Японии, что ракеты не попали на территорию страны. По данным береговой охраны, снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«РИА Новости» сообщили, что премьер-министр Японии Есихиде Суга поручил экстренно собрать совет нацбезопасности, собирать данные и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Япония выразила решительный протест и осудила пуск ракет Северной Кореей.
13 сентября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить почти любую точку Японии. Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 25 марта во время испытаний нового типа тактического управляемого снаряда. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий, отметило Kyodo.