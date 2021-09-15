Южная Корея и Япония сообщили о пуске ракет Северной Кореей

13 сентября государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить почти любую точку Японии. Последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 25 марта во время испытаний нового типа тактического управляемого снаряда. В соответствии с резолюциями Совбеза ООН, Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий, отметило Kyodo.