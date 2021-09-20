Песков ответил на данные о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему будет жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. «Они на своем месте хорошо работают», — отметил президент. Путин рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.