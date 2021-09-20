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Песков ответил на данные о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые входят в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, сами примут решение, будут ли они переходить в Госдуму или останутся в правительстве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что в партии проходят консультации насчет возможного отказа министров от депутатских мандатов сообщал «РИА Новостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

«Это будет их личное решение <…> Общается с ними президент по рабочим делам регулярно, постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента. Но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — рассказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему будет жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. «Они на своем месте хорошо работают», — отметил президент. Путин рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.

Ранее по теме: Турчак заявил о предварительном конституционном большинстве у ЕР в Госдуме

По предварительным итогам голосования, «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с результатом 49,64% после обработки 95,15% голосов. КПРФ получила 19,2% голосов, ЛДПР – 7,47%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,42%, партия «Новые люди» — 5,39%.

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы прошли в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошло трехдневное голосование на выборах в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных