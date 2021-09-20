Песков ответил на данные о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые входят в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, сами примут решение, будут ли они переходить в Госдуму или останутся в правительстве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что в партии проходят консультации насчет возможного отказа министров от депутатских мандатов сообщал «РИА Новостям» замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
«Это будет их личное решение <…> Общается с ними президент по рабочим делам регулярно, постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента. Но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — рассказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему будет жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. «Они на своем месте хорошо работают», — отметил президент. Путин рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.
По предварительным итогам голосования, «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с результатом 49,64% после обработки 95,15% голосов. КПРФ получила 19,2% голосов, ЛДПР – 7,47%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,42%, партия «Новые люди» — 5,39%.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы прошли в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.