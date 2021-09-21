Эрдоган посетит Сочи 29 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Сочи 29 сентября и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», — сказали в канцелярии.
Информацию о подготовке визита главы Турецкой республики в Россию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Повестка дня [будет на переговорах] самая обширная, начиная с двусторонних отношений — а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что «будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты».
Последняя встреча президентов России и Турции состоялась 19 января перед началом Берлинской конференции по Ливии. За 2021 г. лидеры провели восемь телефонных разговоров. Последний из них состоялся 21 августа. Путин и Эрдоган, в числе прочего, обсудили ситуацию в Афганистане.
В августе Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, у Турции «нет никаких сомнений» в приобретении у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. «У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Ильюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – Ред.) для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим», — сообщал Эрдоган.