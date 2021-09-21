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МИД осудил заявление Лондона о новом подозреваемом в деле Скрипалей

Ведомости

Министерство иностранных дел России осуждает все попытки Великобритании возложить на Москву ответственность за предполагаемое отравление в Солсбери в 2018 г. бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. Мы также подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов. Россия, как и прежде, настроена на установление истины», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что МИД продолжит требовать от британских властей предоставить «исчерпывающую официальную информацию» о данном инциденте и также обеспечить консульский доступ к Скрипалям. По словам представителя министерства, на протяжении 2,5 года Лондон использует этот инцидент «для преднамеренного осложнения» отношений между Россией и Великобританией и отказывается от совместного расследования произошедшего. 

Накануне полиция Лондона заочно обвинила россиянина Дениса Сергеева, который якобы использовал псевдоним Сергей Федотов, в заговоре с целью убийства Скрипалей, покушении на убийство этих людей и полицейского Ника Бейли, причинении всем троим тяжкого вреда здоровью, а также в хранении и применении химического оружия, запрещенного соответствующей конвенцией.

Скрипали были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Впоследствии обоих отправили в секретное убежище.

В июле 2018 г. два местных жителя Солсбери были госпитализированы с отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает, называя их бездоказательными.

В 2006 г. Скрипаль был осужден на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену. По данным следствия, на протяжении девяти лет он работал на британскую разведку. В 2010 г. экс-полковник ГРУ был помилован указом занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева. В итоге Скрипаль уехал в Великобританию, сохранив российское гражданство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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