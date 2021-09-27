В «Яблоке» рассказали о проблемах Явлинского со здоровьем
Основатель и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к лечащему врачу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, передает «Интерфакс».
«У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет. Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача», — сообщил Митрохин. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Явлинского, политик обратился к врачу из-за проблем с сердцем.
Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, а в больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Собеседники канала добавили, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. В 1998 г. Явлинского оперировали на сердце в Германии, а в 1999 г. — в США.
В 2021 г. 69-летний Явлинский впервые не баллотировался на выборах в Госдуму, список «Яблока» возглавил 42-летний председатель партии Николай Рыбаков. По официальным данным ЦИК, после трехдневного голосования 17-19 сентября партия «Яблоко» набрала 1,34% голосов и не прошла в Госдуму.