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В «Яблоке» рассказали о проблемах Явлинского со здоровьем

Ведомости

Основатель и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к лечащему врачу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, передает «Интерфакс».

«У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет. Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача», — сообщил Митрохин. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Явлинского, политик обратился к врачу из-за проблем с сердцем.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, а в больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Собеседники канала добавили, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. В 1998 г. Явлинского оперировали на сердце в Германии, а в 1999 г. — в США.

В 2021 г. 69-летний Явлинский впервые не баллотировался на выборах в Госдуму, список «Яблока» возглавил 42-летний председатель партии Николай Рыбаков. По официальным данным ЦИК, после трехдневного голосования 17-19 сентября партия «Яблоко» набрала 1,34% голосов и не прошла в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных