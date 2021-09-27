В «Яблоке» рассказали о проблемах Явлинского со здоровьем

«У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет. Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача», — сообщил Митрохин. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Явлинского, политик обратился к врачу из-за проблем с сердцем.