Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится на сайте МИДа. Разговор прошел по инициативе американской стороны.
«Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.
Согласно условиям сделки, Иран в течение 15 лет должен поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 кг.
В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.
В то же время избранный президент США Джо Байден в декабре 2020 г. заявил о намерении снять введенные администрацией бывшего главы Белого дома Дональда Трампа санкции с Ирана. Чтобы запустить этот процесс, Байден анонсировал возврат Вашингтона в ядерную сделку с Ираном. 24 сентября МИД Ирана сообщил, что планирует вернуться к переговорам.