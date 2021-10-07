Экс-президент Украины Янукович заочно арестован по делу о «Межигорье»

Украинские антикоррупционные службы подозревают Януковича, который занимал должность президента с 2010 по 2014 г., в злоупотреблении служебным положением и незаконном присвоении резиденции в Киевской области. До 2007 г. «Межигорье» было государственной правительственной резиденцией, затем его передали в частную собственность Януковичу. По версии следствия, это произошло с нарушением закона. В 2018-м резиденция была возвращена в госсобственность.