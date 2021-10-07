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Экс-президент Украины Янукович заочно арестован по делу о «Межигорье»

Ведомости

Высший антикоррупционный суд Украины заочно постановил взять под стражу бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Решение было оглашено в 7 октября, запись трансляции заседания доступна на YouTube.

Украинские антикоррупционные службы подозревают Януковича, который занимал должность президента с 2010 по 2014 г., в злоупотреблении служебным положением и незаконном присвоении резиденции в Киевской области. До 2007 г. «Межигорье» было государственной правительственной резиденцией, затем его передали в частную собственность Януковичу. По версии следствия, это произошло с нарушением закона. В 2018-м резиденция была возвращена в госсобственность.

В августе этого года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по этому делу. Защита экс-президента тогда заявила, что решение было принято незаконно и под давлением.

В январе 2019 г. районный суд Киева также заочно приговорил политика к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Янукович, который с февраля 2014 г. проживает на территории России, отказался признать вину и участвовать в процессе.

Ранее по теме: Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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