Экс-президент Украины Янукович заочно арестован по делу о «Межигорье»
Высший антикоррупционный суд Украины заочно постановил взять под стражу бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Решение было оглашено в 7 октября, запись трансляции заседания доступна на YouTube.
Украинские антикоррупционные службы подозревают Януковича, который занимал должность президента с 2010 по 2014 г., в злоупотреблении служебным положением и незаконном присвоении резиденции в Киевской области. До 2007 г. «Межигорье» было государственной правительственной резиденцией, затем его передали в частную собственность Януковичу. По версии следствия, это произошло с нарушением закона. В 2018-м резиденция была возвращена в госсобственность.
В августе этого года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по этому делу. Защита экс-президента тогда заявила, что решение было принято незаконно и под давлением.
В январе 2019 г. районный суд Киева также заочно приговорил политика к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Янукович, который с февраля 2014 г. проживает на территории России, отказался признать вину и участвовать в процессе.