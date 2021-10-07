Reuters: при атаке на SolarWinds хакеры украли данные контрразведки США

Сообщения о массированной хакерской атаке на США появились в американских СМИ 13 декабря. Позже выяснилось, что атака произошла в марте 2020 г., тогда хакерам удалось внедрить вирус в регулярное обновление ПО Orion от SolarWinds, которое широко используется американскими госучреждениями и частными компаниями. Как сообщает Reuters, злоумышленники также воспользовались уязвимостями в системах Microsoft по идентификации пользователей в Office 365, поэтому среди пострадавших организаций были и те, которые использовали ПО от Microsoft, но не от SolarWinds.