Reuters: при атаке на SolarWinds хакеры украли данные контрразведки США
Хакеры, взломавшие IT-компанию SolarWinds в прошлом году, похитили данные о контрразведывательных операциях США и санкционной политике Вашингтона в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников агентства, взломщики также получили доступ к информации о стратегии США по борьбе с пандемией COVID-19. Один из них заметил, что взлом данных о контрразведывательных мерах против России стал «самой тяжелой потерей».
Сообщения о массированной хакерской атаке на США появились в американских СМИ 13 декабря. Позже выяснилось, что атака произошла в марте 2020 г., тогда хакерам удалось внедрить вирус в регулярное обновление ПО Orion от SolarWinds, которое широко используется американскими госучреждениями и частными компаниями. Как сообщает Reuters, злоумышленники также воспользовались уязвимостями в системах Microsoft по идентификации пользователей в Office 365, поэтому среди пострадавших организаций были и те, которые использовали ПО от Microsoft, но не от SolarWinds.
В итоге взломщики получили доступ к данным и электронной почты госдепартамента США, министерств торговли, финансов, юстиции, внутренней безопасности и энергетики, а также подразделений Пентагона и Национального управления по ядерной безопасности. Среди скомпрометированных частных предприятий назывались Microsoft, Intel, Cisco, Nvidia и Deloitte. Американский минюст заявил, что причастные к кибератаке получили доступ к электронной почте прокуроров в нескольких штатах.
В июне 2021 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала масштабное расследование в связи с нежеланием ряда компаний раскрывать информацию о понесенном ущербе.
Ряд официальных лиц в США, включая бывшего госсекретаря США Майка Помпео, обвинил в кибератаке российских хакеров, предположительно работающих на Службу внешней разведки. И Кремль, и СВР свою причастность категорически отрицают. «Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим ничего не могли сделать, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь не при чем», — прокомментировал обвинения в адрес России в декабре прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков.