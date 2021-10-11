Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной
Переговоры российской стороны с нынешними властями Украины бессмысленны, потому что те постоянно меняют свою позицию, заявил в своей статье в «Коммерсанте» зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — заявил Медведев. По его словам, в политике иногда возможны некоторые отступления от сформированной линии, но не изменение позиции на диаметрально противоположную. «А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. <...> А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», — продолжает он.
Медведев убежден, что во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, «причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре». Неделей ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование «архив Пандоры», где среди прочего рассказывалось об офшорной компании президента Украины Владимира Зеленского.
«Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет», — заявил Медведев. Сама страна находится под прямым управлением США, которым ничего не нужно от Киева, кроме противостояния с Россией и тотального сдерживания Москвы, пишет замглавы Совбеза.
По его мнению, в такой ситуации России стоит дождаться появления на Украине «вменяемого руководства», которое нацелено не на «тотальную конфронтацию» с Россией, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений. «Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — подчеркнул Медведев в своей статье.
«Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица, — люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди», — считает он.
Говоря о Зеленском, Медведев указывает, что это политик, который имеет определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, а также работавший в России и получавший значительные средства из российских источников, став президентом Украины, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, и, по сути, отказался от своей идентичности.