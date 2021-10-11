Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — заявил Медведев. По его словам, в политике иногда возможны некоторые отступления от сформированной линии, но не изменение позиции на диаметрально противоположную. «А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. <...> А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», — продолжает он.