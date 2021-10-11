Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Ведомости

Переговоры российской стороны с нынешними властями Украины бессмысленны, потому что те постоянно меняют свою позицию, заявил в своей статье в «Коммерсанте» зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — заявил Медведев. По его словам, в политике иногда возможны некоторые отступления от сформированной линии, но не изменение позиции на диаметрально противоположную. «А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. <...> А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», — продолжает он.

Медведев убежден, что во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, «причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре». Неделей ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование «архив Пандоры», где среди прочего рассказывалось об офшорной компании президента Украины Владимира Зеленского.

«Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет», — заявил Медведев. Сама страна находится под прямым управлением США, которым ничего не нужно от Киева, кроме противостояния с Россией и тотального сдерживания Москвы, пишет замглавы Совбеза.

По его мнению, в такой ситуации России стоит дождаться появления на Украине «вменяемого руководства», которое нацелено не на «тотальную конфронтацию» с Россией, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений. «Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — подчеркнул Медведев в своей статье.

«Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица, — люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди», — считает он.

Говоря о Зеленском, Медведев указывает, что это политик, который имеет определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, а также работавший в России и получавший значительные средства из российских источников, став президентом Украины, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, и, по сути, отказался от своей идентичности.

Ранее по теме: Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных