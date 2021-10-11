Мэр крымского Судака подал в отставку
Глава администрации города Судака в Крыму Игорь Степиков уходит в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.
«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», — сказал Степиков агентству. Мэр отметил, что собирается и дальше жить в этом городе. «[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой», — отметил глава города.
Степиков возглавил Судак в 2019 г. До этого, с февраля по сентябрь 2019 г., он был директором компании «Продукт-сервис», а перед этим, в 2001-2006 гг. и с 2015 по 2018 г., занимал руководящие позиции в компании «Пансионат «Зенит». Между этими датами чиновник работал сельским головой Солнечнодолинского сельсовета.
27 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что у следователей возникли вопросы к главам администраций нескольких городов полуострова в рамках дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Тогда собеседник издания допустил отставку мэров Армянска, Евпатории, Сак, Судака и Феодосии.
Кабанов подал заявление об отставке 23 сентября. В тот же день его задержали, а на следующий — арестовали на два месяца по подозрению в особо крупном мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 г. По версии следствия, этот чиновник, а также экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен».