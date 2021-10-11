Мэр крымского Судака подал в отставку

Кабанов подал заявление об отставке 23 сентября. В тот же день его задержали, а на следующий — арестовали на два месяца по подозрению в особо крупном мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 г. По версии следствия, этот чиновник, а также экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен».