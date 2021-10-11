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Мэр крымского Судака подал в отставку

Ведомости

Глава администрации города Судака в Крыму Игорь Степиков уходит в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.

«Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать», — сказал Степиков агентству. Мэр отметил, что собирается и дальше жить в этом городе. «[Планирую] жить, трудиться в городском округе Судак, быть в строю, быть рядом со своей командой», — отметил глава города.

Степиков возглавил Судак в 2019 г. До этого, с февраля по сентябрь 2019 г., он был директором компании «Продукт-сервис», а перед этим, в 2001-2006 гг. и с 2015 по 2018 г., занимал руководящие позиции в компании «Пансионат «Зенит». Между этими датами чиновник работал сельским головой Солнечнодолинского сельсовета.

27 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что у следователей возникли вопросы к главам администраций нескольких городов полуострова в рамках дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Тогда собеседник издания допустил отставку мэров Армянска, Евпатории, Сак, Судака и Феодосии.

Кабанов подал заявление об отставке 23 сентября. В тот же день его задержали, а на следующий — арестовали на два месяца по подозрению в особо крупном мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 г. По версии следствия, этот чиновник, а также экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен». 

Ранее по теме: Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных