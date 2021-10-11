Кремль назвал дату встречи Путина и Пашиняна в Москве
Президент России Владимир Путин 12 октября проведет встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г., а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, стороны обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Последний раз Путин и Пашинян беседовали 27 августа в формате телефонного разговора. Тогда лидеры двух стран обсудили вопросы нагорно-карабахского урегулирования и текущую на тот момент обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщала пресс-служба Кремля. 7 июля в Москве состоялись переговоры глав государств.