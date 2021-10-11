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Кремль назвал дату встречи Путина и Пашиняна в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин 12 октября проведет встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г., а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, стороны обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Последний раз Путин и Пашинян беседовали 27 августа в формате телефонного разговора. Тогда лидеры двух стран обсудили вопросы нагорно-карабахского урегулирования и текущую на тот момент обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщала пресс-служба Кремля. 7 июля в Москве состоялись переговоры глав государств.

Ранее по теме: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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