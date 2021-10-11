Кремль назвал дату встречи Путина и Пашиняна в Москве

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г., а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении Кремля.