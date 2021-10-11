Песков поддержал тезисы из статьи Медведева о руководстве Украины

В своей публикции Медведев заявил, в частности, что переговоры российской стороны с нынешними властями Украины бессмысленны, потому что те постоянно меняют свою позицию. Он назвал власти Украины «невежественными», «необязательными» и «несамостоятельными». По мнению Медведева, в такой ситуации России стоит дождаться появления на Украине «вменяемого руководства», которое нацелено не на «тотальную конфронтацию» с Россией, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений. «Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — подчеркнул Медведев.