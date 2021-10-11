Песков поддержал тезисы из статьи Медведева о руководстве Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важной статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о российско-украинских отношениях. Статья вышла сегодня в газете «Коммерсантъ». По словам Пескова, Медведев в статье о контактах с украинскими властями много назвал своими именами.
«Безусловно, это очень важная публикация. Дмитрий Анатольевич в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога, в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством», — сказал Песков.
Он отметил, что российская сторона неоднократно говорила, что невозможно проводить переговоры президентов России и Украины, пока нет понимания, что обсуждать. «Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон тому, что в разных формулировках озвучивалось на различных уровнях», — подчеркнул Песков.
В своей публикции Медведев заявил, в частности, что переговоры российской стороны с нынешними властями Украины бессмысленны, потому что те постоянно меняют свою позицию. Он назвал власти Украины «невежественными», «необязательными» и «несамостоятельными». По мнению Медведева, в такой ситуации России стоит дождаться появления на Украине «вменяемого руководства», которое нацелено не на «тотальную конфронтацию» с Россией, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений. «Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — подчеркнул Медведев.