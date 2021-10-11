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Чешские сенаторы обсудят идею отстранения президента Земана от власти

Ведомости

Конституционная комиссия Сената Чехии 19 октября проведет заседание, на котором обсудит вопрос объявления госпитализированного президента страны Милоша Земана неспособным исполнять свои полномочия. Председатель комиссии Зденек Граба объявил о созыве встречи во вторник.

Сенаторы рассмотрят разные варианты прекращения полномочий Земана, включая статью 66 конституции — объявление президента неспособным исполнять свои функции.

«Я желаю президенту скорейшего выздоровления, но мы находимся в ситуации, когда необходимы четкие процедуры», — написал он в Twitter. «Мы не можем позволить себе парализовать конституционные институты именно из-за возможных осложнений со стороны главы государства».

Вице-премьер Карел Гавличек раскритиковал решение сената провести заседание комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом республики.

«Это было бы преждевременно, бесчувственно и неправильно. Я вижу в этом политическое давление и стремление заявить о себе. Все это очень безвкусно!» — заявил Гавличек, комментируя слова Грабы.

77-летний Земан, который страдает сахарным диабетом и передвигается на коляске, был госпитализирован в воскресенье и в настоящее время находится в палата интенсивной терапии Центрального военного университетского госпиталя в Праге. В понедельник пресс-секретарь госпиталя сообщила журналистам, что состояние президента стабилизировалось.

Госпитализация политика, занимающего должность президента с 2013 г., произошла на следующий день после завершения выборов в Палату депутатов чешского парламента. На выборах движение АНО действующего премьера Бабиша, к которому лояльно относится Земан, потерпела поражение. Согласно чешской конституции, президент должен предложить парламенту кандидатуру на пост главы правительства.

Ранее по теме: Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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