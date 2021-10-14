В МИДе ответили на протест Украины после назначения Поклонской
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на протест украинского МИДа в связи с назначением Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее представитель украинского ведомства Олег Николенко заявил, что МИД страны обратился к властям африканского государства Кабо-Верде и «поднял вопрос преступной деятельности» Поклонской. «Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил Николенко (цитата по «РБК Украина»).
Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента России 12 октября. Комментируя назначение, она рассказала, что рада новой должности. Экс-депутат отметила, что добивалась этого назначения и считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой. «Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно», — заявила она РБК.
Кабо-Верде находится на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 г. был Владимир Соколенко, который был освобожден от своих обязанностей другим президентским указом.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.
В июле 2018 г. она стала единственным депутатом от партии, проголосовавшим против проекта закона о повышении пенсионного возраста. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».