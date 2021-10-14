В Кремле рассказали о перспективах новой встречи Путина и Байдена

«Действительно, Ушаков, когда Нуланд принимал, об этом речь шла. И там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом», — сказал Песков. По его словам, у Москвы и Вашингтона «есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне». На вопрос, в какой временной перспективе, Песков сказал: «В обозримой».