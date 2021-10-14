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В Кремле рассказали о перспективах новой встречи Путина и Байдена

Ведомости

Помощнику президента России Юрию Ушакову и заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд в ходе переговоров в Москве удалось достичь «некоторых пониманий» в вопросе организации новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Действительно, Ушаков, когда Нуланд принимал, об этом речь шла. И там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом», — сказал Песков. По его словам, у Москвы и Вашингтона «есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне». На вопрос, в какой временной перспективе, Песков сказал: «В обозримой».

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных