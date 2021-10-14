В Кремле рассказали о перспективах новой встречи Путина и Байдена
Помощнику президента России Юрию Ушакову и заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд в ходе переговоров в Москве удалось достичь «некоторых пониманий» в вопросе организации новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Действительно, Ушаков, когда Нуланд принимал, об этом речь шла. И там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы проинформируем об этом», — сказал Песков. По его словам, у Москвы и Вашингтона «есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне». На вопрос, в какой временной перспективе, Песков сказал: «В обозримой».
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.