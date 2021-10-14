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«Роскосмос» сообщил о выведении на орбиту всех 36 спутников OneWeb

Ведомости

Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенные сегодня с космодрома «Восточный», выведены на орбиту, сообщил «Роскосмос».

«Спутники OneWeb в штатном режиме выведены на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров спутники осуществят с помощью своих двигателей», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Сегодня ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 по московскому времени. Через две минуты ее первая ступень отделилась.

С учетом запущенных сегодня космических аппаратов их число на орбите увеличилось до 358. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем». Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

Ранее по теме: С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных