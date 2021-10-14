«Роскосмос» сообщил о выведении на орбиту всех 36 спутников OneWeb
Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенные сегодня с космодрома «Восточный», выведены на орбиту, сообщил «Роскосмос».
«Спутники OneWeb в штатном режиме выведены на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров спутники осуществят с помощью своих двигателей», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Сегодня ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 по московскому времени. Через две минуты ее первая ступень отделилась.
С учетом запущенных сегодня космических аппаратов их число на орбите увеличилось до 358. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем». Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.