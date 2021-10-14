«Роскосмос» сообщил о выведении на орбиту всех 36 спутников OneWeb

С учетом запущенных сегодня космических аппаратов их число на орбите увеличилось до 358. Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем». Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.