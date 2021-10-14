В Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Саакашвили
Многотысячный митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проходит на центральной площади Тбилиси, его организовала оппозиционная партия «Единое национальное движение», которую Саакашвили основал, сообщили «РИА Новости».
На площади установили сцену с мониторами, на которых транслируются обращения главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они заявили о поддержке Саакашвили и призвали освободить его. Также на сцене выступают политические соратники бывшего президента. Митинг проходит спокойно.
Саакашвили задержали в начале октября после пересечения границы Грузию, которую он покинул за несколько дней до истечения своего второго президентского срока. Политик вернулся в страну перед муниципальными выборами. Основанная им партия «Единое национальное движение» получила треть голосов, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».
Бывший президент Грузии был заочно приговорен к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в связи с помилованием четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 г. Саакашвили получил еще шесть лет лишения свободы по другому обвинению — в организации нападения на критиковавшего его депутата Валерия Гелашвили в 2005 г.
Кроме того, 53-летний политик обвиняется в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 г., незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда оппозиционному бизнесмену Бадри Патаркацишвили, и растрате бюджетных средств. Все обвинения, которые сейчас рассматривают суды, он отвергает.