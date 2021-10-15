Возле мечети в Кандагаре произошел взрыв
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар на юге Афганистана. В результате нападения погибли не менее 7 человек, еще 13 получили ранения и были госпитализированы, сообщает агентство «France-Presse» со ссылкой на врача в центральной городской больнице.
По данным местных СМИ, взрыв возле мечети произвел террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
В прошлую пятницу, 8 октября, террорист-смертник устроил взрыв в шиитской мечети в Кундуз на севере Афганистана. Тогда погибли 46 человек и не менее 140 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Вилаят Хорасан», отделение запрещенной в России террористической организации ИГ.
3 октября джихадисты совершили нападение на мечеть в столице страны Кабуле, которое унесло жизни пяти мирных жителей. В конце августа ИГ совершило теракт в кабульском аэропорту, в результате погибли более 20 человек, включая 13 американских морских пехотинцев.