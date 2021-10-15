Возле мечети в Кандагаре произошел взрыв

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар на юге Афганистана. В результате нападения погибли не менее 7 человек, еще 13 получили ранения и были госпитализированы, сообщает агентство «France-Presse» со ссылкой на врача в центральной городской больнице.