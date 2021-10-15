В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину

Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина 12 октября. Комментируя назначение, она рассказала, что рада новой должности. Экс-депутат отметила, что добивалась этого назначения и считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой. «Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно», — заявила она РБК.