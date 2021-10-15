В МИД Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину
У Украины нет шансов добиться экстрадиции нового посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД республики.
Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД обратился к властям африканского государства Кабо-Верде и «поднял вопрос преступной деятельности» Поклонской. «Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил Николенко.
«Нет, конечно, нет», — сказал источник в МИД Кабо-Верде в ответ на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции.
При этом собеседник агентства подтвердил, что украинская сторона связывалась с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской.
Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина 12 октября. Комментируя назначение, она рассказала, что рада новой должности. Экс-депутат отметила, что добивалась этого назначения и считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой. «Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно», — заявила она РБК.
Кабо-Верде находится на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 г. был Владимир Соколенко, который был освобожден от своих обязанностей другим президентским указом.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.
В июле 2018 г. она стала единственным депутатом от партии, проголосовавшим против проекта закона о повышении пенсионного возраста. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».