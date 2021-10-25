Посол Германии сообщил о подготовке встречи глав МИД в «нормандском формате»
Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) готовится, но ее дата пока не назначена, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра.
«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено», — сказал фон Гайр.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
Осенью 2021 г. украинская сторона выразила желание провести саммит в «нормандском формате» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль знает о таком желании, однако нет смысла проводить «саммит ради саммита», его необходимо подготовить. Подготовкой саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области, по его словам, занимаются министерства иностранных дел России, Украины, Франции и Германии и политсоветники, однако «похвастаться» особыми результатами пока нельзя, отметил он.