Посол Германии сообщил о подготовке встречи глав МИД в «нормандском формате»

Осенью 2021 г. украинская сторона выразила желание провести саммит в «нормандском формате» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль знает о таком желании, однако нет смысла проводить «саммит ради саммита», его необходимо подготовить. Подготовкой саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области, по его словам, занимаются министерства иностранных дел России, Украины, Франции и Германии и политсоветники, однако «похвастаться» особыми результатами пока нельзя, отметил он.