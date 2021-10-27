Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Путин назвал ситуацию на мировом рынке энергоносителей крайне нестабильной

Ведомости

Текущая ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по освоению ресурсного газового потенциала Ямала.

«Она (текущая ситуация на мировом рынке энергоносителей. — Ред.), как вы знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа, где цены так называемых спотовых краткосрочных контрактов по-прежнему превышает $1000 за тысячу кубометров, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Причинами такой ситуации, как напомнил президент, являются снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок сжиженного природного газа на европейские рынки и рост спроса на топливо из-за падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников. При этом резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях, подчеркнул глава государства.

«В условиях современной глобальной экономики с учетом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны», — добавил Путин.

В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться.

Ранее по теме: Путин назвал энергокризис в Европе результатом действий Еврокомиссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных