Путин назвал ситуацию на мировом рынке энергоносителей крайне нестабильной
Текущая ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по освоению ресурсного газового потенциала Ямала.
«Она (текущая ситуация на мировом рынке энергоносителей. — Ред.), как вы знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа, где цены так называемых спотовых краткосрочных контрактов по-прежнему превышает $1000 за тысячу кубометров, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Причинами такой ситуации, как напомнил президент, являются снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок сжиженного природного газа на европейские рынки и рост спроса на топливо из-за падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников. При этом резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях, подчеркнул глава государства.
«В условиях современной глобальной экономики с учетом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны», — добавил Путин.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться.