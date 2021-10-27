Путин назвал ситуацию на мировом рынке энергоносителей крайне нестабильной

«Она (текущая ситуация на мировом рынке энергоносителей. — Ред.), как вы знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа, где цены так называемых спотовых краткосрочных контрактов по-прежнему превышает $1000 за тысячу кубометров, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».