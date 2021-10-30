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Политика

FT: союзники США призвали сохранить принцип превентивного ядерного удара по РФ

Ведомости

Союзники США оказывают давление на президента Джо Байдена ради предотвращения перехода Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Использование ядерного оружия будет возможно таким образом только в исключительных случаях, сообщила в пятницу газета Financial Times.

Не отказываться от принципа упреждающего удара призвали Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Эти страны чувствуют себя в безопасности под «ядерным зонтиком» США, а планы администрации Байдена перейти к принципу «единственной цели» вызывают беспокойство у союзников, отмечает газета. Изменение политики только «придаст смелости» России и США и не приведет к повышению стабильности, говорится в статье.

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — сказал FT неназванный европейский чиновник.

Ранее администрация президента разослала своим союзникам анкету с вопросами об их отношении к изменениям в ядерной политике США. Большинство выступили против любых перемен в этой сфере.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать в случае необходимости оружие. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров альянса. Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам.

Заявление министра обороны Германии о сдерживании России несет недопустимый характер, сообщила затем официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных