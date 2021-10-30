FT: союзники США призвали сохранить принцип превентивного ядерного удара по РФ
Союзники США оказывают давление на президента Джо Байдена ради предотвращения перехода Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Использование ядерного оружия будет возможно таким образом только в исключительных случаях, сообщила в пятницу газета Financial Times.
Не отказываться от принципа упреждающего удара призвали Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Эти страны чувствуют себя в безопасности под «ядерным зонтиком» США, а планы администрации Байдена перейти к принципу «единственной цели» вызывают беспокойство у союзников, отмечает газета. Изменение политики только «придаст смелости» России и США и не приведет к повышению стабильности, говорится в статье.
«Это будет огромным подарком для Китая и России», — сказал FT неназванный европейский чиновник.
Ранее администрация президента разослала своим союзникам анкету с вопросами об их отношении к изменениям в ядерной политике США. Большинство выступили против любых перемен в этой сфере.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать в случае необходимости оружие. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров альянса. Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам.
Заявление министра обороны Германии о сдерживании России несет недопустимый характер, сообщила затем официальный представитель МИД России Мария Захарова.