FT: союзники США призвали сохранить принцип превентивного ядерного удара по РФ

Не отказываться от принципа упреждающего удара призвали Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Эти страны чувствуют себя в безопасности под «ядерным зонтиком» США, а планы администрации Байдена перейти к принципу «единственной цели» вызывают беспокойство у союзников, отмечает газета. Изменение политики только «придаст смелости» России и США и не приведет к повышению стабильности, говорится в статье.