Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих нацбезопасности лиц
Юморист Максим Галкин внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте министерства культуры и информационной политики страны.
Перечень насчитывает 259 имен, Галкин в нем оказался 3 ноября. По данным информационного агентства УНИАН, перед юмористом в список попал еще 31 артист из России, в их числе актеры Михаил Грищенко и Константин Гапонов. С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при участии этих артистов.
В июле министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны, сообщал ТАСС. Также в список были включены российский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.
До этого в списке оказался народный артист России Филипп Киркоров, но 27 июня по просьбе СБУ он был исключен из перечня.
Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.