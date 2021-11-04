Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих нацбезопасности лиц

Перечень насчитывает 259 имен, Галкин в нем оказался 3 ноября. По данным информационного агентства УНИАН, перед юмористом в список попал еще 31 артист из России, в их числе актеры Михаил Грищенко и Константин Гапонов. С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при участии этих артистов.