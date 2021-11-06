Дипломат Белоусов ответил на заявления о военной деятельности России в Крыму

«Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. В этой деятельности, естественно, мы руководствуемся принципом оборонной достаточности. Мы не ведем там никакой активности, которая превышает наши потребности в этом», — сказал Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН.