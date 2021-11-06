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Дипломат Белоусов ответил на заявления о военной деятельности России в Крыму

Ведомости

Военное присутствие России в Крыму, Закавказье и на Черном море помогает стабилизировать обстановку в регионе и не превышает потребностей страны в обеспечении собственной обороны. Об этом заявил зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. В этой деятельности, естественно, мы руководствуемся принципом оборонной достаточности. Мы не ведем там никакой активности, которая превышает наши потребности в этом», — сказал Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, Украина и Грузия на полях ООН снова пытались обвинить Россию в «агрессии и оккупации». Представители этих государства заявили, что военное присутствие России в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Черного морей якобы подрывает региональную, европейскую и даже глобальную безопасность.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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