Дипломат Белоусов ответил на заявления о военной деятельности России в Крыму
Военное присутствие России в Крыму, Закавказье и на Черном море помогает стабилизировать обстановку в регионе и не превышает потребностей страны в обеспечении собственной обороны. Об этом заявил зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, передает ТАСС.
«Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. В этой деятельности, естественно, мы руководствуемся принципом оборонной достаточности. Мы не ведем там никакой активности, которая превышает наши потребности в этом», — сказал Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генассамблеи ООН.
По словам дипломата, Украина и Грузия на полях ООН снова пытались обвинить Россию в «агрессии и оккупации». Представители этих государства заявили, что военное присутствие России в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Черного морей якобы подрывает региональную, европейскую и даже глобальную безопасность.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.