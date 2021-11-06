Рябков допустил проведение переговоров с США по стратегической стабильности в январе
Новый раунд консультаций по стратегической стабильности между США и Россией может состояться в январе следующего года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Графика нет четкого, может быть, и после Нового года, в январе», — сказал он ТАСС.
«Главный вопрос — хорошо к ним подготовиться. Мы сейчас занимаемся домашней работой, анализом сигналов, полученных от американцев в ходе предыдущего раунда и определенными внутренними обсуждениями. Еще понадобится некоторое время, чтобы этот процесс был завершен, потом будем согласовывать график», — пояснил Рябков.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской Женеве 16 июня. По итогам переговоров, которые продлились более четырех часов, они подтвердили свою приверженность контролю над ядерными вооружениями и заявили, что ядерная война «никогда не должна быть развязана». Политики также пообещали запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. После этого было проведено два раунда переговоров, в ходе которых затрагивалась тема стратегической стабильности, они состоялись 28 июля и 30 сентября.