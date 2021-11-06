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Рябков допустил проведение переговоров с США по стратегической стабильности в январе

Ведомости

Новый раунд консультаций по стратегической стабильности между США и Россией может состояться в январе следующего года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Графика нет четкого, может быть, и после Нового года, в январе», — сказал он ТАСС.

«Главный вопрос — хорошо к ним подготовиться. Мы сейчас занимаемся домашней работой, анализом сигналов, полученных от американцев в ходе предыдущего раунда и определенными внутренними обсуждениями. Еще понадобится некоторое время, чтобы этот процесс был завершен, потом будем согласовывать график», — пояснил Рябков.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской Женеве 16 июня. По итогам переговоров, которые продлились более четырех часов, они подтвердили свою приверженность контролю над ядерными вооружениями и заявили, что ядерная война «никогда не должна быть развязана». Политики также пообещали запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. После этого было проведено два раунда переговоров, в ходе которых затрагивалась тема стратегической стабильности, они состоялись 28 июля и 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных