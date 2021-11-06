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Политика

Россия и Иран поддержали восстановление «ядерной сделки» в изначальном виде

Ведомости

Министры иностранных дел России и Ирана в ходе телефонного разговора высказались за восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной конфигурации, одобренной Советом безопасности ООН. Главы ведомств Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан назвали этот путь «единственно правильным для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», говорится на сайте российского МИДа. 

Переговоры прошли в субботу по инициативе иранской стороны. Представители России и Ирана уделили особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене.

Также министры обсудили ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе, говорится в сообщении.

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СВПД был принят в июле 2015 г. Согласно ему с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.

В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран — до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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