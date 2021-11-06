Россия и Иран поддержали восстановление «ядерной сделки» в изначальном виде
Министры иностранных дел России и Ирана в ходе телефонного разговора высказались за восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной конфигурации, одобренной Советом безопасности ООН. Главы ведомств Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан назвали этот путь «единственно правильным для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», говорится на сайте российского МИДа.
Переговоры прошли в субботу по инициативе иранской стороны. Представители России и Ирана уделили особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене.
Также министры обсудили ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе, говорится в сообщении.
СВПД был принят в июле 2015 г. Согласно ему с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе.
В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран — до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.