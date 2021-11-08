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Зеленский назвал «историей жестокости» освобождение Киева в 1943 году

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство СССР проявило жестокость и равнодушие, отправив тысячи людей освобождать Киев от нацистов в 1943 г. Своим мнением лидер республики поделился в Telegram-канале.

«Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов.  Мы не забудем их никогда! Мы благодарны им навсегда!» — написал Зеленский. Он отметил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 000 человек, но, «согласно исследованиям и подсчетам ряда историков», в действительности это число вдвое больше. Бои за Киев же унесли жизни 240 000 солдат и офицеров.

Со ссылкой на воспоминания режиссера Александра Довженко Зеленский пишет, что тогда скончались многие мобилизованные на Украине граждане, которые якобы воевали «в домашней одежде» и «без всякой подготовки». «Мобилизованы через полевые военкоматы, взятые на воинский учет, чтобы не ухудшать статистику потерь, даже не одетые в форму и крайне плохо вооружены, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть», — написал президент.

Зеленский подчеркнул, что для «настоящего государства» жизнь человека является «высшей ценностью». В то же время для «бездушной машины» это «просто горючее», используемое для реализации желания руководства «освободить Киев к годовщине Октябрьской революции».

Киевская наступательная операция была проведения советскими войсками с 3 по 13 ноября 1943 г. В итоге армия освободила Киев и Житомир от немецко-фашистских захватчиков, причем первый — к утру 6 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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