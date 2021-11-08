Зеленский назвал «историей жестокости» освобождение Киева в 1943 году

«Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов. Мы не забудем их никогда! Мы благодарны им навсегда!» — написал Зеленский. Он отметил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 000 человек, но, «согласно исследованиям и подсчетам ряда историков», в действительности это число вдвое больше. Бои за Киев же унесли жизни 240 000 солдат и офицеров.