В России выписан первый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Пономарев обвинялся в том, что не поставил предусмотренную для таких СМИ маркировку из 24 слов в своих публикациях — речь шла о 25 постах в Facebook, 13 в Twitter и двух в Instagram. Он утверждал, что делал репосты публикаций, которые уже содержали такую маркировку, поэтому не ставил ее сам. Адвокат Пономарева рассказал «Коммерсанту» о намерении подать апелляцию на приговор.