В России выписан первый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Льва Пономарева (внесен в реестр СМИ-иноагентов) на 10 000 руб. за отсутствие маркировок иноагента в социальных сетях. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в Facebook.
11 октября на Пономарева составили первый в России протокол за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента из-за постов в соцсетях, по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Она предусматривает ответственность в виде штрафа для граждан в размере 10 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. и юрлиц — 500 000 руб. Такой же протокол составили в отношении руководителя общественного движения «Якутия — Наше Мнение» Степана Петрова (и Петров, и его НКО были признаны иноагентами).
Пономарев обвинялся в том, что не поставил предусмотренную для таких СМИ маркировку из 24 слов в своих публикациях — речь шла о 25 постах в Facebook, 13 в Twitter и двух в Instagram. Он утверждал, что делал репосты публикаций, которые уже содержали такую маркировку, поэтому не ставил ее сам. Адвокат Пономарева рассказал «Коммерсанту» о намерении подать апелляцию на приговор.
В декабре 2019 г. российский закон об иностранных агентах был ужесточен: в него внесли поправки, согласно которым иноагентами могут быть признаны физлица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В конце 2020-го Пономарев стал одним из первых пяти людей, внесенных в соответствующий реестр.