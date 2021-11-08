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В России выписан первый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Льва Пономарева (внесен в реестр СМИ-иноагентов) на 10 000 руб. за отсутствие маркировок иноагента в социальных сетях. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в Facebook.

11 октября на Пономарева составили первый в России протокол за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента из-за постов в соцсетях, по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Она предусматривает ответственность в виде штрафа для граждан в размере 10 000 руб., для должностных лиц — 50 000 руб. и юрлиц — 500 000 руб. Такой же протокол составили в отношении руководителя общественного движения «Якутия — Наше Мнение» Степана Петрова (и Петров, и его НКО были признаны иноагентами).

Пономарев обвинялся в том, что не поставил предусмотренную для таких СМИ маркировку из 24 слов в своих публикациях — речь шла о 25 постах в Facebook, 13 в Twitter и двух в Instagram. Он утверждал, что делал репосты публикаций, которые уже содержали такую маркировку, поэтому не ставил ее сам. Адвокат Пономарева рассказал «Коммерсанту» о намерении подать апелляцию на приговор.

В декабре 2019 г. российский закон об иностранных агентах был ужесточен: в него внесли поправки, согласно которым иноагентами могут быть признаны физлица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В конце 2020-го Пономарев стал одним из первых пяти людей, внесенных в соответствующий реестр.

Ранее по теме: Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных